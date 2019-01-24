Son Dakika Haberleri: Siber Yıldız Yarışması İçin Geri Sayım Başladı

Siber Yıldız Yarışması İçin Geri Sayım Başladı

2 saat önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan Siber Yıldız Yarışması'nın ikincisi için geri sayım başladı.

Siber Yıldız Yarışması İçin Geri Sayım Başladı, System.String[]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilki geçtiğimiz yıl yapılan Siber Yıldız Yarışması'nın ikincisi için geri sayım başladı.

Dünya çapında yapılan araştırmalara göre siber saldırıların dünyaya yıllık maliyeti trilyonlarla ölçülüyor. Türkiye ise bu riski yüksek oranda yaşayan, 25 milyon siber saldırı ile dünyada ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla saldırıya uğrayan 3'üncü ülke. Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde BTK tarafından düzenlenen "2. Siber Yıldız Yarışması", bu saldırılara karşı siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak amacıyla yetenekli kişileri keşfetmek için düzenleniyor. Yarışma, siber güvenlik alanında teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerdeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve uzman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bireysel ya da takım olarak katılan yarışmacılar, yarışma boyunca kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırıyor ve 24 saat süresince her soruda bayrağı yakalamaya çalışıyor.

Bilgi ve yeteneklerin ölçüldüğü yarışmaya katılmak için mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmıyor. Sektörde çalışacak yetenekteki katılımcıların bir kısmı BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM), bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına yönlendirilerek istihdam ediliyor. Ayrıca yarışmanın kazananlarına eğitim imkanı da sunuluyor.

1 Şubat'ta yapılacak yarışmaya başvurular ve kayıtlar www.siberyildiz.com adresi üzerinden alınacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

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