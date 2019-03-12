Siber Zorbalık Nedir?
57 dakika önce
Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Siber zorbalığın tanımını yapan Demirel, şu ifadeleri kullandı: "Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kendini savunmaya gücü olmayan kişilere veya gruplara karşı yapılan hedefli saldırgan davranışlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
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