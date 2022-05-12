SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu

12.05.2022 15:04
SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15-18 yaş güvenli internet konulu video yarışmasının kazananları açıklandı.

Yarışmada dereceye girenlerin sosyal medya hesaplarının paylaşıldığı açıklamada, birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi ve üçüncüye aksiyon kamerası hediye edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca dereceye giremeyen katılımcılar, bugün saat 15.00'te Instagram hesabımızda gerçekleşecek canlı yayın çekilişiyle sürpriz hediyeler kazanabilecek." bilgisine yer verildi.

Öte yandan, dereceye girenlerin SİBERAY Instagram hesabına mesaj yoluyla iletişim bilgilerini iletebilecekleri belirtildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs'ta verilecek.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Medya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİBERAY 19 Mayıs Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
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