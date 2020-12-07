SİBERAY'dan "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığı uyarısı Açıklaması - Son Dakika

SİBERAY'dan "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığı uyarısı Açıklaması

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Bakanlığın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi: "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."

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