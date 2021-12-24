SİBERAY Farkındalık Projesi Güvenli İnternet ve Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı Seminerleri Düzenlendi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz iş birliği içerisinde 21-24 Aralık 2021 tarihleri arasında lise öğrencilerimize yönelik İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından SİBERAY Farkındalık Projesi kapsamında "Güvenli İnternet, Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı ve Çevrimiçi Dolandırıcılık" konularında seminerler verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılan planlama doğrultusunda Piraziz, Bulancak, Keşap ve Espiye ilçelerimizde lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen seminerlerde, güvenli internet, bilinçli sosyal medya kullanımı ve çevrimiçi dolandırıcılık konularında önemli bilgi ve paylaşımlarda bulunuldu.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu seminerle ilgili olarak "Öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması, olumlu davranış geliştirme becerilerinin arttırılması, teknoloji bağımlılığı ve yararlı teknoloji kullanımı konularında bilinçli davranma ve farkındalık oluşturma adına öğrencilerimizin her daim yanındayız. " ifadelerini kullandı.