Siberya'da helikopterler üretimi - ULAN - Son Dakika

Siberya'da helikopterler üretimi - ULAN
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'deki fabrikasında, Mi-8AMT (Mi-171E), Mi-171 ve Mi- 8AMTSh (Mi-171Sh) model helikopterler üretiliyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'deki fabrikasında, Mi-8AMT (Mi-171E), Mi-171 ve Mi- 8AMTSh (Mi-171Sh) model helikopterler üretiliyor. Ulan Ude Havacılık Fabrikası'ndaki montaj aşamaları ve helikopter parçalarının üretimi görüntülendi. Mi- 8AMTSh (Mi-171Sh) montaj sonrası test uçuşlarını gerçekleştiriyor.
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