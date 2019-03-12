Son Dakika Haberleri: Siberzorbalik.org Mağdurlara Nasıl Destek Veriyor?

Siberzorbalik.org Mağdurlara Nasıl Destek Veriyor?

54 dakika önce

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Siberzorbalik.org ile mağdurlara verdikleri desteklerden bahseden Demirel, "Günümüzde birçok insan aslında siber zorbalık mağduru olduğunun farkında bile değil. Örneğin; bir kişiyi tehdit etmek, hakaret etmek, şantaj yapmak vb. gibi. Mağduriyet yaşayan insanlara ise Siberzorbalik.org adlı, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir platform ile ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi Güzel Oyuncu Selen Soyder, Merdivenden Düşerek Burnunu Kırdı

O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya, Yıllar Sonra Söz Dizisinde Ortaya Çıktı Acun Ilıcalı'nın TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 01:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siberzorbalik.org Mağdurlara Nasıl Destek Veriyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]