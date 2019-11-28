Son Dakika Haberleri: Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu
Son Dakika Dünya Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu - Son Dakika Dünya

Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu

6 saat önce

Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18.000 yıllık yavru köpek fosili bulundu. Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin ve kürkünün dahi durduğu belirtildi

Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu, System.String[]

Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18 bin yıllık yavru köpek fosili bulundu.


Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi. Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi'ne (CPG) götürüldü.

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Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:11 
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