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Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu
6 saat önce
Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18.000 yıllık yavru köpek fosili bulundu.
Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin ve kürkünün dahi durduğu belirtildi
Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18 bin yıllık yavru köpek fosili bulundu.
Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi. Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi'ne (CPG) götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:11
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