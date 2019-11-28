Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu

Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18 bin yıllık yavru köpek fosili bulundu.



Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi. Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi'ne (CPG) götürüldü.