Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı

6 saat önce

Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda Rus yetkililer tarafından kurtarıldı.

Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı, System.String[]

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Sakhalin adası açıklarında kopan ve sürüklenen dev buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda kurtarıldı. Operasyonda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.


Rusya Acil Servisi yetkilileri, 60 civarında balıkçının da kendi çabalarıyla kıyıya dönebildiğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Sibirya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi
Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 04:29:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]