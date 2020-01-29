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Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı
6 saat önce
Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda Rus yetkililer tarafından kurtarıldı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Sakhalin adası açıklarında kopan ve sürüklenen dev buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda kurtarıldı. Operasyonda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Rusya Acil Servisi yetkilileri, 60 civarında balıkçının da kendi çabalarıyla kıyıya dönebildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:02
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