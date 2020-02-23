Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu - Son Dakika

Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu

6 saat önce

Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.

Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu, System.String[]

Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.

Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.

Belaya Gora köyü yakınında avcılar tarafından bulunan, İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

Dalen, CNN'e yaptığı açıklamada, kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.

Uzmanların bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacağı belirtildi.

Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

Sibirya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:56:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun kalıntısı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]