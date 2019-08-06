Son Dakika Haberleri: Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi
BBC
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Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi

28 dakika önce

Rus ordusu, Sibirya'daki büyük bir cephanelikte çıkan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede artık cephanelerin havaya uçmadığını açıkladı.

Sibirya'da cephanelikte yangın çıktı, 10 bine yakın kişi tahliye edildi, System.String[]

Rus ordusu, Sibirya'daki büyük bir cephanelikte çıkan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede artık cephanelerin havaya uçmadığını açıkladı. Bölgeden 9500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildiriliyor.

Krasnoyarsk bölgesindeki Achinsk kentin yakınlarında çıkan yangında, 10 büyük Il-76 kargo uçağı ve beş Mi-8 tipi helikopterle su bombaları attı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 55 bin top mermisinin bulunduğu ve kapatılmak üzere olan cephanelikte "artık yangın olmadığı" belirtildi.

Bölgeden 9500'den fazla kişinin tahliye edildiği, 6 kişinin de hafif yaralandığı bildiriliyor.

Şarapnel parçaları, Kamenka köyündeki bir okul ve anaokulu binasına hasar verdi. Ancak Savunma Bakan Yardımcısı General Dimitry Bulgakov, camların kırılması dışında bölgedeki binalarda yapısal bir hasar olmadığını açıkladı.

Cephaneliğin 20 kilometre çapındaki bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Krasnoyarsk bölgesi, son haftalarda Sibirya'da, görülmemiş derecede sıcak hava ve şiddekli rüzgarlar nedeniyle çıkan orman yangınlarından en kötü etkilenen yerlerden biri.

Ancak orman yangınlarının çıktığı yer, cephane yangınının yüzlerce kilometre kuzeydoğusunda.

Askeri kaynaklar, resmi gazete Rossiiskaya Gazeta'ya yaptıkları açıklamada, patlamalar ve yangının bir kamyondaki eski bir top mermisinin havaya uçmasıyla tetiklendiğini söyledi.

Sibirya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:43 
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