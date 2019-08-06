Son Dakika Haberleri: Sibirya'da mühimmat deposunda patlama: Binlerce kişi tahliye edildi
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Sibirya'da mühimmat deposunda patlama: Binlerce kişi tahliye edildi

1 saat önce

Sibirya'da bulunan bir Rus askeri mühimmat deposunun patlaması sonucu en az 8 kişi yaralandı, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Sibirya'da bulunan bir Rus askeri mühimmat deposunun patlaması sonucu en az 8 kişi yaralandı, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.
Sibirya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07 
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