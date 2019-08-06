Sibirya'da mühimmat deposunda patlama: Binlerce kişi tahliye edildi
1 saat önce
Sibirya'da bulunan bir Rus askeri mühimmat deposunun patlaması sonucu en az 8 kişi yaralandı, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.
Sibirya
'da bulunan bir Rus askeri mühimmat deposunun patlaması sonucu en az 8 kişi yaralandı, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:07
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