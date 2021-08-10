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Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı - Son Dakika

Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı

10.08.2021 11:55
Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı, System.String[]

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınlarında duman tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınlarında duman tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS), ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanları görüntüledi.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınlarının dumanı, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı. NASA'ya bağlı Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi, ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanı görüntüledi. NASA, tarafından yapılan açıklamada dumanın haftalardır bölgede bulunduğuna dikkat çekerek Yakutsk (Rusya'nın uzak doğusu) şehrinde yaşayan 280 bin kişinin kötü hava kalitesine maruz kaldığı ifade edildi.


Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı
Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı

Sibirya, Rusya, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sibirya'da orman yangınlarında duman, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı - Son Dakika Dünya


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