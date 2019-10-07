Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı

Uminur Kuchukova, yıllar önce emekliye ayrılabilecekken o son öğrencisi için yok olmanın eşiğindeki köyde kalmayı tercih etti.



Sibirya'nın ücra köşelerinden, Tatarların yaşadığı Sibilyakovo köyü, Rusya genelinde haritadan silinen binlerce köy gibi zamanla nüfusunu kaybetti. 1991'de Sovyetler'in çöküşünün ardından devlete ait çiftliğin kapanmasıyla gelir kapıları kapanan köy halkı başka kentlere dağıldı.