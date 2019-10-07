Son Dakika Haberleri: Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı
Son Dakika Dünya Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı

Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı

29 dakika önce

Uminur Kuchukova adlı öğretmenin 42 yılını verdiği, bir zamanlar her dört sınıfta 18'er öğrencinin bulunduğu okulda şu an sadece 9 yaşındaki Ravil Izhmukhametov eğitimini tamamlamaya çalışıyor. 61 yaşındaki öğretmen önümüzdeki sene mesleğine son verdiğinde okulun kapıları da kapanacak.

Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı, System.String[]

Uminur Kuchukova, yıllar önce emekliye ayrılabilecekken o son öğrencisi için yok olmanın eşiğindeki köyde kalmayı tercih etti.


Sibirya'nın ücra köşelerinden, Tatarların yaşadığı Sibilyakovo köyü, Rusya genelinde haritadan silinen binlerce köy gibi zamanla nüfusunu kaybetti. 1991'de Sovyetler'in çöküşünün ardından devlete ait çiftliğin kapanmasıyla gelir kapıları kapanan köy halkı başka kentlere dağıldı.

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Sibirya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:36 
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