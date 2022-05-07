Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü - Son Dakika
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Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü

07.05.2022 14:20

- Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölü Yaklaşık 200 ev küle döndü Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

- Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölü

Yaklaşık 200 ev küle döndü

SİBİRYA - Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 ev de alevlere teslim olurken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Sibirya'ya bağlı Krasnoyarsk bölgesi başta olmak üzere farklı noktalardaki orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen yerleşim yerlerine sıçradı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesine bağlı Achinsky ilçesindeki 16 yerleşim alanına yayılan yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 evin alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Aynı zamanda 1 okul ve ilçedeki bir kereste fabrikasının da tamamen küle döndüğü aktarıldı. Açıklamada, "Krasnoyarsk'taki orman yangınlarının söndürülmesi için 300 kişi ve 90'dan fazla ekipmanın yanı sıra yangın söndürme treni de operasyonlarda görev alıyor. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangınların söndürülmesi zorlaşmaktadır" denildi. Ayrıca bölgede olağanüstü hal ilan edildiği belirtilerek bazı köylerin de tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Yangınlarda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, alevlerin yayıldığı alanların büyüklüğüne dair bir detay verilmedi.

Yangın başka bölgelerde de etkili oluyor

Krasnoyarsk haricinde diğer bölgelerde de orman yangınları devam ediyor. Sibirya'nın Ural Dağları bölgesinde bulunan Hakasya'da da 21 ayrı noktada devam eden yangınlarda şu ana kadar 225 hektarlık alanın yandığı, 531 tarım arazisi ve 30 köy evinin alevlerde zarar gördüğü açıklandı. Orman yangınlarına 430 personel ve 100 yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği belirtildi.

Yine Sibirya'nın Ural bölgesine bağlı Kurgan'da da orman yangınları sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri, bin 270 kişi ve 200 yangın söndürme aracı ile alevlerle mücadele devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnoyarsk, Hakasya ve Kurgan bölgelerindeki yangınlara müdahale için ek kuvvet ve yangın söndürme araçları takviye edileceğini duyurdu.

Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü
Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sibirya'daki orman yangınları evlere sıçradı: 5 ölüYaklaşık 200 ev küle döndü - Son Dakika
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