"Sibirya'dan Sevgilerle" sergisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen " Sibirya'dan Sevgilerle" isimli fotoğraf sergisi, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019 Rusya- Türkiye Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen serginin açılışına, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ile sanatseverler katıldı.

Muratlı, kültür ve sanatın, kadim medeniyetler ile çağdaş uygarlıkların her daim birleştiricisi olduğunu belirterek, Türkiye ile Rusya'nın köklü ilişkilerine katkı sunan serginin, bu birlikteliğin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Serginin Sibirya'nın doğal, mistik güzelliğini keşfetmek, bölgede yaşayan, aynı dil ailesinden halkları tanımak, yaşamları hakkında bilgi edinmek için bir fırsat olduğunun altını çizen Hülya Muratlı, birlikte daha fazla kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

"Bu sergi iki ülke ve folkloru için kaynaştırıcı etkiye yol açacak"

Başkonsolos Andrey Buravov da sergide, köklü bir geçmişe sahip İrkutsk Fotoğraf Derneğinin üyelerine ait fotoğraflar bulunduğunu belirtti.

Fotoğraflarda Unesco Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Baykal Gölü ve İrkutsk bölgesi çevresine ait doğal güzellikler ile bölge halkının kültürünün gün yüzüne çıktığını aktaran Buravov, "Umarız ki bu sergi iki ülke ve folkloru için kaynaştırıcı etkiye yol olacak. Bitmekte olan 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı'nı zenginleştirecek ve iki ülke arasındaki turist mübadelesinin artışını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sibirya'dan Sevgilerle" başlıklı sergide 44 Rus fotoğrafçıya ait 100 eser yer alıyor. Serginin fotoğrafları 110 yıldır faaliyet gösteren İrkutsk Fotoğrafçılar Derneği tarafından seçildi.

Sergide yer alan fotoğraflarla Sibirya'nın bilinmeyen yönleri, manzaraları, halkı ve halkın yaşam tarzları sanatseverlerin dikkatine sunuluyor.

Sergi, 21 Aralık'a kadar CRR Konser Salonu Fuayesi'nde ziyaret edilebilecek.