Sibirya değil Kazdağları - Son Dakika

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Sibirya değil Kazdağları

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinden bir grup dağcı zorlu hava şartlarında Kazdağları'nın zirvesine tırmandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinden bir grup dağcı zorlu hava şartlarında Kazdağları'nın zirvesine tırmandı. Tırmanış sırasında çekilen görüntüler Sibirya'yı hatırlattı.


Kendilerine Keşif Yolcuları diyen bir grup dağcı, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Kazdağları'na yoğun tipi ve poyraz fırtınasına rağmen tırmandı. Tırmanış güzergahında özellikle bin 500 metreden sonra oldukça zorlu geçen hava şartlarında dağcılar güç anlar yaşadı. Dağcılar tarafından zirve yolunda çekilen görüntüler ise Sibirya'yı hatırlattı. Bölgede ağaçların, bitkilerin ve taşların buz tuttuğu görüldü. Zaman zaman sıcaklığın rüzgar sebebiyle eksi 20 dereceye kadar düştüğü tırmanışı dağcılar başarı ile tamamlayarak ilçeye geri döndü. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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