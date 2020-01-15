Sibirya değil Sivas - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sibirya değil Sivas - Son Dakika

Sibirya değil Sivas

6 saat önce

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya'yı aratmayacak görüntüler çıktı.

Sibirya değil Sivas, System.String[]

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya'yı aratmayacak görüntüler çıktı.


Sivas'ta şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hissedilir sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar Sivas'ta Sibirya'yı aratmayacak görüntüler oluşturdu. Sivas'ın en büyük göllerinde olan Ulaş ilçe merkezindeki Ulaş gölünün yüzeyi dondu. Gölün yüzeyinde 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Gölün yüzeyinin tamamen donması ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaz aylarında bir çok kişinin kıyısında piknik yaparak dinlendiği göl, dondurucu soğuğa rağmen güzelliği ile misafirlerini ağırlamaya devam etti. Soğuğa aldırmadan göl kenarında dinlenen gençler yaptıkları açıklamada, "Sürekli buraya gelip zaman geçiriyorduk. Donduğunu duyunca gelip bu şekli ile de görmek istedik. Soğuk olsa da güneşli bir hava var. Gezilip görülmeye değer" dediler. - SİVAS

Sibirya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
17:28 Hava kirliliği oluşturan ince tozlar sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika
17:27 Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
17:26 Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika
17:21 Başkan Köse öğrencilere kitap hediye etti - Son Dakika
17:21 Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz" - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 17:31:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sibirya değil Sivas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]