Sibirya Kaplanı 8 Yıl Sonra Yeniden Gündemde
2 saat önce
Rusya'nın Primorskiy bölgesinde 8 yıl önce bir karakolu ziyaret eden Sibirya kaplanı bu kez av köpeklerini kovalayarak gündeme geldi.
Rusya
'nın Primorskiy bölgesinde 8 yıl önce bir karakolu ziyaret eden Sibirya
kaplanı bu kez av köpeklerini kovalayarak gündeme geldi.
Rusya'nın Japonya
'ya kıyısı bulunan Primorskiy bölgesinde 8 yıl önce 5 yaşında bir Sibirya kaplanı bir polis karakoluna girmiş, burada hiçbir polis ve sivile zarar vermemiş, karakolda oturmuştu. Kaplan, karakolda uyuşturucu iğnelerle uyutulduktan sonra rehabilitasyona alınmış, incelemeler yapıldıktan sonra doğal parkına bırakılmıştı. Bu olaydan tam 8 yıl sonra yine aynı kaplan Rusya'da farklı şekilde gündemine geldi. Şu an 14 yaşında olan kaplan doğal parktan kaçarak tel örgüleri geçti. İnsanlarla karşılaşan kaplan hiç kimseye zarar vermedi. Bir kafes içerisinde bulunan köpekler ise kaplanı görünce kafeslerinden kaçtı. Kaplanı kovalayan köpekler kaplanı bölgeden uzaklaştırdı.
Yine aynı kaplan olduğu anlaşıldı
Köpeklerin kaplanı kovalamasının ardından uzmanlar tarafından bölgede inceleme yapıldı. Doğal parkı çevreleyen tel örgülerde kaplan tüyü fark edildi. Tüy üzerinde yapılan araştırmada kaplanın 8 yıl önce karakolu ziyaret eden kaplan olduğu anlaşıldı. Bölgede arama çalışmaları sonrasında kaplanın yeri tespit edildi. Kaplan yine uyuşturularak inceleme altına alındı. Kaplanın artık yaşlanmaya başladığı, avlanamadığı için yaşam alanına inmiş olabileceği belirtilirken bazı uzmanlar ise kaplanın köpekleri kovalamış olabileceğini, buna dair işaretlerin olduğunu savundu. Gözetim altında tutulan Sibirya kaplanı rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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