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Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'ndan ilk sevkiyat yapıldı

6 saat önce

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı bugün itibarıyla devreye girdi.

Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'ndan ilk sevkiyat yapıldı, System.String[]

Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı bugün itibarıyla devreye girdi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen törene telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatlarıyla Rus gazının Çin'e sevkiyatı başladı.

Putin, burada yaptığı konuşmada projenin önemine işaret ederek, "Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Çin'e 30 yıl içinde trilyonlarca gaz sevk edilecek." dedi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, bu projeyle dünyanın en büyük ithalatçılarından Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak
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