Sibirya soğukları Ağrı'yı dondurdu - Son Dakika

Sibirya soğukları Ağrı'yı dondurdu

Su deposu dondu, metrelerce buz kütlesi oluştu

AĞRI - Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle su deposunda buz kütleleri oluşurken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için branda ile kapladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Sibirya soğukları Ağrı'da hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan soğuk havayla birlikte 15 metre yüksekliğinde olan su deposunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluştuğu su deposunda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştığı Ağrı'da nehirlerin yüzeyi ise buzla kaplandı.