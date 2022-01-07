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Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı - Son Dakika

Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı

07.01.2022 19:42

Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.

Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı

ARDAHAN - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19,5 dereceye düştüğü kentte ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Aşırı soğurlar nedeniyle araçlar da çalışmadı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19,5 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde ise eksi 23 derece olarak ölçüldü.

(OY-AT-CC-Y)

Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı
Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı
Sibirya soğukları ile donan Ardahan'da araçlar çalışmadı

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Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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