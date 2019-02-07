Son Dakika Haberleri: Sibirya Soğukları İpte Asılı Çamaşırları Dondurdu

Sibirya Soğukları İpte Asılı Çamaşırları Dondurdu

1 saat önce

Sibirya soğukları ipte asılı çamaşırları dondurdu -Sibirya soğukları su şebekelerini dondurduMUŞ - Muş'ta birkaç günden beri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su şebekeleri dondu.

Sibirya Soğukları İpte Asılı Çamaşırları Dondurdu, System.String[]
Sibirya soğukları ipte asılı çamaşırları dondurdu
-Sibirya soğukları su şebekelerini dondurdu

MUŞ - Muş'ta birkaç günden beri etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle su şebekeleri dondu.
Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, dereler ve su şebekeleri dondu. Birçok köyde su şebekeleri donduğu için vatandaşlar içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyünde, uzun süreden bu yana evlerdeki su şebekelerinin donduğunu belirten köy sakinlerinden Mehmet Ergül, içme suyu ihtiyacını köy meydanındaki çeşmelerden karşılamak zorunda kaldıklarını söyledi. Ergül, "Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle köyde su şebekeleri büyük ölçüde dondu ve ağaçlar buz tutmuş. İşimiz olmadığı takdirde evden dışarı çıkmıyoruz" dedi.
Köy meydanındaki çeşmeden su taşıyan Gülpaşa Çelikel ise, aşırı soğuklardan dolayı yaklaşık 5 günden beri evlerdeki içme suyu borularının tamamen donduğunu belirtti. İçme suyu ihtiyacını çeşmelerden karşıladıklarını dile getiren Çelikel, yıkadıktan sonra dışarıya astıkları çamaşırlarında buz tuttuğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Muş, Sibirya, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı

İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu Galatasaraylı Bir Taraftar Kırmızı Kart Gören Hatayaspor Kalecisi Ömer Alıcı'ya Su Şişesi Fırlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sibirya Soğukları İpte Asılı Çamaşırları Dondurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]