Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor - Son Dakika
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Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor

6 saat önce

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 11'i gösterdi.

Sibirya soğukları Kars'ta etkili oluyor, System.String[]

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta sabah erken saatlerde termometreler eksi 11'i gösterdi. Evlerinin camlarının buz tuttuğu kentte Kars Çayı'ndan adeta buz aktı.


Sibirya soğukları Kars'ta hüküm sürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 15'lere düştüğü kentte vatandaşlar, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Soğuk havanın etkili kentte vatandaşlar soğuktan sıkı sıkı giyinerek sokağa çıktı.


Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Aşırı soğuklardan Çıldır Gölü'nün bir kısmı dondu. Hava sıcaklığı Kars'ta gece eksi 15 derece ölçülürken sabah saatlerinde termometreler eksi 11'i gördü. - KARS

Sibirya, Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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