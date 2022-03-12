Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu - Son Dakika
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Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu

12.03.2022 15:46

Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu.

Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu

SİVAS - Mart ayında Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent buz tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 22.8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi oldu. İlçede gece saatlerinde havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düşerken, çatılarda buz sarkıtları oluştu, hayvanların sulakları dondu.

"Mart ayında bu kadar soğuk olması şaşırttı"

Altınyayla ilçesi sakinlerinden Ahmet Dabak, "İlçemiz dün çok soğuk günlerinden birini yaşadı. Eksiz 22.8 dereceyi gördük. Her yer dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Hayvan sulakları dondu. Mart ayında bu kadar soğuk olması bizi de şaşırttı" dedi.

Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu
Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu
Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sibirya soğuklarını yaşayan Sivas, eksi 22.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri oldu - Son Dakika
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