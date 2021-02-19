Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu
SİVAS - Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta 6 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklığı -20 dereceye kadar geriledi. Tarihi şehirde donduran soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu. Kentte bulunan tarihi Kurşunlu Hamamı ve Behrampaşa Hanı'nda 6 metrelik dev buz sarkıtları oluştu. Tarihi kent meydanında ise yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
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