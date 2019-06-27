Son Dakika Haberleri: "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"
Son Dakika Güncel Haber

"Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"

1 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin "hayatını kaybettiği" yönündeki yalan haberlerin ülkenin ulusal güvenliğini hedef aldığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin "hayatını kaybettiği" yönündeki yalan haberlerin ülkenin ulusal güvenliğini hedef aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Karaş, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili bu yalan haberleri yayanlar, Tunus'un ulusal güvenliğini hedef alıyor." dedi.
Bunun, Tunus'un istikrarına yönelik bir saldırı olduğunu dile getiren Karaş, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı.
Karaş ayrıca saatler önce parlamentoda yapılan olağanüstü toplantının Cumhurbaşkanının sağlık durumuyla değil, bugün yaşanan terör saldırılarıyla ilgili olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Tunus ayrıca bugün başkentte 1 polisin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı eş zamanlı iki intihar saldırısına sahne olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya Cumhurbaşkanı'nın filosunda görevli asker 39 kilo kokainle yakalandı Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 01:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]