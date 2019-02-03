Sibsi ve 2. Abdullah, Ortak Ekonomik İlişkileri Görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı
El-Baci Kaid es-Sibsi ile Ürdün Kralı
2. Abdullah, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve terörle mücadele konularını görüştü.
Tunus Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook
hesabı ile Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Türkiye
ziyaretinin ardından Tunus'a geçen 2. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Sibsi Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.
Sibsi ile 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve Tunus'ta 30 Mart'ta düzenlenmesi planlanan 30. Arap Birliği
Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı. İki lider ayrıca, Tunus ve Ürdün'deki özel sektör temsilcileri ile resmi heyetleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılması üzerinde durdu. Orta Doğu
'da iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs
olan bağımsız Filistin
devletinin kurulması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurgulayan Sibsi ve 2. Abdullah, ayrıca Suriye
krizinin siyasi çözümünün önemine değindi.
Türkiye ziyaretinin ardından Tunus'a gelen Kral 2. Abdullah, Uluslararası Kartaca Havalimanı'nda Sibsi tarafından resmi törenle karşılanmıştı.