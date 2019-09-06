Son Dakika Haberleri: Sibsi, vefatının 40. gününde anıldı
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Sibsi, vefatının 40. gününde anıldı

1 saat önce

Merhum Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla başkent Tunus'taki Kültür Kenti'nde anma töreni düzenlendi.

Merhum Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla başkent Tunus'taki Kültür Kenti'nde anma töreni düzenlendi. Açılış konuşmasının yapılmasının ardından Baci Kaid es-Sibsi için Kuran okundu ve Sibsi'nin hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Fuad Mebazaa törende konuşma yaptı. Törene, Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro da katıldı. Törene katılanlara, Sibsi'nin hayatını anlatan kitap dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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