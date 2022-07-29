Sıcağı fırsat bilen Ankaralılar soluğu parklarda aldı

ANKARA Ankara'da gün içerisinde termometrelerin 35 dereceleri göstermesiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi parklarda ve gölgelik alanlarda buldu.

Uzun bir süredir rüzgarlı ve yağmurlu havalarla boğuşan Ankaralılar, yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte ısınmaya başladı. Yaz sıcaklarının gelmesinin ardından vatandaşlar ağaç gölgelerine, sokak hayvanları ise süs havuzlarına ve sokak çeşmelerine yöneldi. Özellikle öğle saatlerinde etkisini gösteren bunaltıcı hava ile insanlar parkların gölgelik alanlarında serinlemeyi tercih etti. Sıcaklardan nasibini alan sokak hayvanları da parkların gölgelik alanlarında dinlenerek zaman geçirirken, kuşlar da süs havuzlarından ve çeşmelerden yararlanarak serinlediler.

Sıcakların artmasından dolayı memnun olan vatandaş, "Sıcaklar artsın. Çok yağmur yağdı bu sene. Yaz geç geldi. Ben çok mutluyum sıcağı seviyorum. Başa çıkmak için eve kapanıyorum. Çok fazla dışarı çıkmıyorum. Çıkabildiğim zamanlarda da parkın tadını çıkarıyorum. Evimde vantilatör kullanıyorum vantilatörle idare etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Bir diğer Ankaralı aile ise, "Sıcaklar çok bunaltıcı. Bizde böyle parklara gelerek serinliyoruz. Önlemek için elden çok bir şey gelmiyor anca bu tarz parklara geliyoruz. Yaz geç geldi. Kış uzun sürdü. Sıcakta olacak soğukta olacak. Sıcaklar olmayınca olmuyor" ifadelerini kullandı. Sıcakların sosyal hayatını etkilediğini dışarıda oyunlar oynayamadığını söyleyen minik çocuk, "Havalar çok sıcak ama geçen sene daha sıcağını görmüştük. Sıcak havalar beni zorluyor dışarı çıkıp oyunlar oynayamıyoruz. Ankara'da pek bir şey yapamıyoruz sıcakta evde oturuyoruz" dedi.