Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı - Son Dakika
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Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı

31.07.2022 16:44
Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı

Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı Doğal Yaşam Parkı'nda iştah açan buzlu menü İzmir'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkınca Doğal Yaşam Parkı'nda sıcak alarmı verildi.

Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı

Doğal Yaşam Parkı'nda iştah açan buzlu menü

İZMİR - İzmir'de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkınca Doğal Yaşam Parkı'nda sıcak alarmı verildi. Sıcaktan iştahı kaçan hayvanlar, özel hazırlanan buzlu menüyü afiyetle tüketiyor, suya girerek serinliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Avrupa'nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda sıcak alarmı verildi. Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarının içerisinde donduruldu. Bu "serin menüyü" iştahla yiyen park sakinleri, hem serinledi hem de karınlarını doyurdu. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih eden park sakinleri, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Buzlu yiyecek kalıplarında hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyvelerle yiyeceklerin servis edildiğini belirten İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı bir şekilde besleniyor hem de serinliyor. Lemurlar, ayılar ve sırtlanlar bu soğuk ziyafetin tadını doyasıya çıkarırken, Bengal kaplanı daha çok yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. Fil ailesi ise buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra soğuk suyun altında keyif yapıyor. Mutfağımızda biyologlar tarafından özel menüler oluşturuluyor. Yazın ziyaretçiler 'Tropik Merkez'i gezmeyi tercih ediyor. Çünkü yaz ve kış burada sıcaklık sabit ve 26 derece" dedi.

"Hava sıcak ama Doğal Yaşam Parkı çok güzel"

Kocaeli'nden İzmir'e aile ziyaretine gelen Canan Gökdağ, "Doğal Yaşam Parkı'na ilk kez geldik. Hava çok sıcak ama bunalmadık. Türkiye'deki diğer doğal yaşam parklarıyla İzmir'i kıyaslayamam bile. Özellikle fiyatları çok ekonomik. Hayvanların buzla beslendiğini gördük. Çocukların çok ilgisini çekti" diye konuştu.

Hollanda'dan İzmir'e gelen ve ikinci kez Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden Çınar ve Whitney Yılmaz çifti ise, "Çocuklar burayı çok beğeniyor. Burada hayvan çeşitliliği çok fazla. Aşırı kalabalık yok. Alan çok geniş. Hava çok sıcak ama biz buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Sasalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak alarmı verildi, hayvanlara buzlu menü hazırlandı - Son Dakika

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