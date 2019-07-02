Son Dakika Haberleri: Sıcak asfalt serimi için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor
Son Dakika Güncel Haber

Sıcak asfalt serimi için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi ekipleri Lale Caddesindeki sıcak asfalt serimi tamamlamak için sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun bir mesai harcadı.

Sıcak asfalt serimi için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi ekipleri Lale Caddesindeki sıcak asfalt serimi tamamlamak için sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun bir mesai harcadı.

Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasında yer alan Lale Caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi tamamlandı. Asfalt çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar mesaisini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını Belediye Başkanı Rasim Arı'da izledi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte gece mesaisindeki belediye personellerini ziyaret eden Başkan Arı, burada bir süre asfalt çalışmalarını gözlemledi. Çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, asfalt serimin de görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Yoğun bir çalışma ile asfalt serimini sabahın ilk ışıklarında tamamlayan belediye ekipleri Lale Caddesindeki yaya kaldırımı yapım işini sürdürüyor.

Bu arada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Lale Caddesindeki yeşil bant çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yolun her iki tarafına çeşitli süs bitkileri ve çiçekler diken ekipler, yeşil bant için otomatik sulama sistemi de oluşturdu.

Lale Caddesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması bekleniyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
ziraat bankası, rasim arı, nevşehir, lale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı! Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcak asfalt serimi için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]