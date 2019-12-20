Sıcak asfalt yapılıyor - Son Dakika
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Sıcak asfalt yapılıyor

6 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi'nde sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor.

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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi'nde sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şiremirçavuş Mahallesi 807. Cadde'de sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor. Yeni endüstri meslek lisesinin bulunduğu caddede başlanan çalışmaların kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Asfalt ekiplerimiz tarafından yoğun çalışma temposu ile sürdürülen işlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Şiremirçavuş Mahallemize bağlı 807. Cadde'de başlattığımız asfalt çalışmalarımız kısa sürede tamamlayacağız. Daha önce aynı cadde üzerinde kaldırım çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yol işimiz de tamamlandığında yaptığımız çalışmamızı halkımızın hizmetine vereceğiz. Görevli personelimize kolaylıklar dilerim" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Meslek Lisesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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