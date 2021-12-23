Sıcak bir çay ve Büyükşehir'in şehir kameraları eşliğinde doyumsuz kar keyfi - Son Dakika

Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı ve Kartepe'de oluşan seyrine doyumsuz kar manzaralarını Büyükşehir'in şehir kameralarından anlık izleyebilirsiniz.

Böylelikle Büyükşehir, yüksek kesimlerdeki eşsiz kar manzarasının sanal ortamdan da izlenebilmesinin önünü açtı. Dünyanın herhangi bir noktasındaki biri, Kocaeli'nin Kartepe ve Eriklitepe Tabiat Parkı'ndaki muhteşem doğa güzelliklerini anlık olarak izleyebiliyor.

LAPA LAPA KAR YAĞIŞI EVİNİZDE, OFİSİNİZDE

Son günlerde başlayan kar yağışı Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde olağanüstü güzellikleri oluşturdu. Kar manzarası sevenler bu noktalara akın ederken gidecek imkânı olmayanlara Büyükşehir, bu manzaraları bir tık yakına taşıdı. Kar keyfini yaşama imkânı bulamayanlar Büyükşehir'in sunduğu hizmetle lapa lapa kar yağışını anlık olarak takip edebilecek.

24 KAMERA İLE HİZMET

Şehir kameralarını her geçen gün yaygınlaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anlık olarak istedikleri noktaları izleyebilmesini sağlıyor. 24 kamera ile hizmet veren Büyükşehir, hem vatandaşların gitmek istedikleri yerlerdeki son durumu ortaya koyuyor hem de bu noktalara gidemeyen vatandaşlara anlık erişim imkânı sunuyor.