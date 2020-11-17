Sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yuvaları hazırlanıyor - Son Dakika

Sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yuvaları hazırlanıyor

17.11.2020 11:07
Sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yuvaları hazırlanıyor, System.String[]

Edirne'de leyleklerin yuva kurdukları elektrik direklerinde, arızalara daha güvenli müdahale edilebilmesi için portatif yuvalar yapıldı.

Edirne'de leyleklerin yuva kurdukları elektrik direklerinde, arızalara daha güvenli müdahale edilebilmesi için portatif yuvalar yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan "Leylekler Yuvasız Kalmasın Projesi" ile leyleklerin kendilerine ve elektrik hatlarına zarar vermelerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ekipler, leyleklerin üreme ve konaklaması için doğal sit alanı kabul edilen Saros Körfezi hattındaki köylerde dağılan, bozulan leylek yuvalarını tespit etti.

Baharda bölgeye gelmesi beklenen leyleklerin yeni yuvaları TREDAŞ ekiplerinin yardımıyla direklere monte edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp'in öncülüğünde başlattıklarını söyledi.

Kentin, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra birçok doğal güzelliği de barındırdığını belirten Öztürk, "Projemizi Saros bölgesinde uyguluyoruz. Bu bölgede aynı zamanda Gala Gölü Milli Parkı da bulunuyor. Bölgemiz yaklaşık 50 bin göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor." dedi.

Osmanlı Devleti zamanında da kuşların beslenmesi korunması ve barınması için vakıflar ve hastaneler kurulduğunu anlatan Öztürk, "Bu hassasiyetin yaşanması için Sayın Vali'mizin öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve yöre halkının destekleri, bölgedeki tesislerin katkılarıyla projemizi uyguluyoruz. Bu bölgede leyleklerin konaklaması ve üremeleri için yuvalar tesis ettik. Yuvaları TREDAŞ ekipleri elektrik direklerine monte etti. Leyleklerin gelişigüzel yuva yapması nedeniyle elektrik akımına kapılmalarının engellenmesi, elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve ekiplerin herhangi bir arızada daha verimli çalışması için yuvalarımız elektrik direklerine yapıldı."

"Yangında 4 yavru leylek telef oldu"

Enez ilçesine bağlı Vakıf Köyü Muhtarı Alaattin Arıcı da köyün göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunduğunu söyledi.

Köyde elektrik direklerindeki yuvalarda çok sayıda leyleğin yaşadığını anlatan Arıcı, "Bu yıl iki kez elektrik arızası nedeniyle direklerde yangın çıktı. Bir yangında maalesef 4 yavru leylek telef oldu. Diğerleri uçarak kurtuldu. Bu projeyle leyleklerin daha güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanacak. Devlet yetkililerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Enez ilçesine bağlı Abdurrahim Köyü Muhtarı Önder Sezgin ise yöre halkının leylekleri çok sevdiğini belirtti.

Leyleklere köyde "Hacı Baba" dediklerini anlatan Sezgin, "Her yıl leyleklerin yollarını gözlüyoruz. Yeni yuvalarında daha rahat edecek ve üreyecekler. Leylekler yuvalarını saplarla yaptıklarından dolayı elektrik direklerinde zaman zaman yangın çıkıyordu ama proje sayesinde bunun önüne geçilecek." dedi.

Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyü Muhtarı Erhan Arı, leyleklerin gelecek yıl bölgeye geldiklerinde yuva yapmak için fazla uğraşmalarına gerek kalmadığını dile getirdi.

Trakya Elektrik Dağıtım, Ekrem Canalp, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yuvaları hazırlanıyor - Son Dakika


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