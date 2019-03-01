Sıcak Çermik'te Termal Sağlık Turizm Atağı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinin, sağlık turizmine kazandırılması için çalışma yürütüklerini belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinin, sağlık turizmine kazandırılması için çalışma yürütüklerini belirtti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sağlık Bakanlığınca yatırım programına alınan 150 yataklı Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili uygun olabilecek alanlarda incelemelerde bulundu.



Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde bu denli kapsamlı ve büyük sağlık yatırımının en uygun sahada yapılmasını kararlaştırdıklarını belirten Ayhan, termal turizmi insan hayatına kazandırmak ve Sivas ekonomisine katkı sağlamak için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirtti.



İki büyük firmanın yaptığı yatırımlarla bölgenin belli bir seviyeye ulaştığını ve alt yapı alanında da hizmetlerin devam ettiğini anlatan Ayhan, şunları kaydetti:



"Tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de termal sağlık turizminin önemi her geçen gün artıyor. Bu amaçla kullanmak üzere fizik tedavi, kür merkezi, yaşlılarımızın rehabilitasyonu gibi kapsamlı termal sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için 'Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi' yapılması için Sağlık Bakanlığımızla çok önemli bir çalışma içerisindeyiz. Çok önemli bir yatırım olacak. Ulusal beklentilerden ziyade uluslararası hizmet verecek şekilde projelendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz, yatırım planlamasını belli bir aşamaya getirmiş durumda, projelendirme için ORAN Kalkınma Ajansından destek alacağız, imzalar atıldı. Termal turizm alanında özellikle termal sağlık turizmi ile ilgili önemli hibe destekleri var, IPARD bu anlamda bize destek sağlayacaktır."



Sivas İl Özel İdaresine ait 160 bin metrekare alanın sağlık turizmi olarak değerlendirileceğini ve bu konuda gerekli planlamaların yapılacağını aktaran Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesini Sivas'ın cazibe merkezi haline dönüştüreceklerine vurguladı.



Ayhan'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, Belediye Başkan Yarımcısı Abdurrahim Ceyhan, Sağlık İl Müdürü Selçuk Moğolkoç, Kamu Hastaneleri Başkanı Mesut Acıöz ve ilgili teknik personel eşlik etti.

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