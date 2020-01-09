Sıcak çorbanız Konak'tan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcak çorbanız Konak'tan - Son Dakika

Sıcak çorbanız Konak'tan

6 saat önce

Konak Belediyesi, kışın en soğuk ünleri yaşadığımız ocak ayında, her kış olduğu gibi bu yıl da geleneksel çorba ikramını başlattı.

Sıcak çorbanız Konak'tan, System.String[]

Konak Belediyesi, kışın en soğuk ünleri yaşadığımız ocak ayında, her kış olduğu gibi bu yıl da geleneksel çorba ikramını başlattı.


Konak Belediyesi, Basmane metro çıkışı sabit olmakla beraber, her gün bir gezici ikram aracıyla kentin farklı noktalarında İzmirlilere çorba ikram ediyor. Sabah 7.30 ile 8.30 saatleri arasında verilen hizmet ile vatandaşlar soğuk güne sıcak bir başlangıç yapma keyfi yaşıyor. Lezzeti kadar hijyen koşullarına da dikkat edilerek üretimi ve dağıtımı yapılan çorba servisinde her gün farklı bir çeşit yer alıyor.


Vatandaşlardan tam not alan çorba ikramı, özellikle hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde yapılmaya devam edecek. Gencinden yaşlısına, öğrenciden çalışanlara hem sıcak bir çorba içme keyfini yaşatan hem de paylaşma kültürünü hatırlatarak kalpleri ısıtan uygulama ile her gün yaklaşık bin kap çorba ikram ediliyor. - İZMİR

Konak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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