Son Dakika Haberleri: Sıcak gündemle birlikte kurlarda oynaklık da arttı; vatandaş ne yapmalı?
Son Dakika Dünya Sıcak gündemle birlikte kurlarda oynaklık da arttı; vatandaş ne yapmalı?

Sıcak gündemle birlikte kurlarda oynaklık da arttı; vatandaş ne yapmalı?

19 dakika önce

2018 yılı Ağustos ayından beri Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler vatandaşın daha istikrarlı gördüğü dövize yönelmesine yol açtı

Sıcak gündemle birlikte kurlarda oynaklık da arttı; vatandaş ne yapmalı?, System.String[]

Türkiye'de tasarrufların değerlendirildiği önemli araçlar arasında döviz yer almaktadır. Özellikle ABD doları tercih edilmektedir. TCMB tarafından açıklanan verilerden de açıkça görüldüğü gibi yurt içi yerleşikler, yani ortalama vatandaşlar, tasarruflarının yarısından fazlasını döviz hesaplarında, özellikle ABD doları cinsi mevduatlarda değerlendirmektedir. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü 2018 yılı Ağustos ayından beri Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler vatandaşın daha istikrarlı gördüğü dövize yönelmesine yol açtı.


Vatandaşın bankalardaki dövizlerinin yaklaşık %27'si vadesiz hesaplarda bulunuyor. Bu da bize gösteriyor ki vatandaş dövizi sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda TL'nin değer kaybetme olasılığına karşı bir alternatif olarak da görüyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:36 
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