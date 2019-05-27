Sıcak günlerde oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Dirgar, Ramazan Ayının son haftasında artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı, oruç tutan kişilerin mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamaya özen göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Dirgar, Ramazan Ayının son haftasında artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı, oruç tutan kişilerin mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamaya özen göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.



Ramazan Ayının son haftalarında artış gösteren sıcaklıkların etkisiyle oruç tutanların güneş ışığından kaçınmalarına değinen Ezgi Dirgar: "Sıcak havalarda gerek terleme, gerekse vücuttan buharlaşma yolu ile sıvı kaybının artması sebebiyle oruç tutan kişiler, eğer bir zorunluluk yok ise, çok sıcak havalarda dışarıya çıkmamaya özen göstermelidirler. Eğer dışarı çıkılacaksa sabah erken ya da akşamüstü saatler tercih edilmelidir. Açık havada çalışan oruçlu kişilerin doğrudan güneş ışığından kaçınmaları, özellikle bol ve açık renk giysiler tercih etmeleri gerekir" dedi.



"Az su tüketilmemeli"



Sahurdan İftara kadar olan sürede sıvı tüketiminin önemine de değinen Dirgar, "Günlük sıvı tüketimine dikkat edin. Günlük su ihtiyacı 2-2,5 litredir. Uzun ve sıcak yaz günlerinde bu miktardan daha az su tüketimi başta böbrek rahatsızlıkları olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getirecektir. Çok şekerli ve asitli içecekler yerine; komposto, ayran, taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler sıvı ihtiyacı karşılamak için tercih edilmelidir. Hiçbir içecek asla suyun yerini almamalı; iftar ve sahur arasında bol bol su içilmelidir. Vücutta sıvı eksikliğinin yaşanması halinde, tansiyon düşüklüğü ve kalp ritmi bozukluğunun ortaya çıkabileceğini unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.



"Hamileler, şeker ve böbrek hastaları dikkat"



Özellikle hamilelerin, şeker hastalarının ve böbrek hastalarının hekim kontrolünde oruç tutmaları önerilerinde bulunan Dirgar, "Hamileler, şeker hastaları ve böbrek hastaları dikkat etmeli! Şeker hastaları gün içinde az ve sık yiyerek kan şekerlerini kontrol altına alırlar; fakat oruç tuttuklarında bu mümkün olmayacağından aniden şeker düşmesi veya yükselmesi yaşayabilirler ki bu iki durumda çok tehlikelidir. Böbrek hastaları için ise sıvı alımı çok önemlidir. Gün boyu sıvı almamak böbreği yorabileceğinden, şikayetlerin artmasına neden olacaktır. Bu sebeple hamileler ve kronik hastalığı olan kişiler mutlaka hekim kontrolünde oruç tutmalıdırlar" - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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