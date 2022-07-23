Sıcak hava Antalya'yı kavurdu; hayvanlar buzlu meyve ve fıskiyeyle serinletildi

ANTALYA'da sıcak hava ve düşük nem, kentte yaşayanları ve tatilcileri etkiledi. Sokaklar ve parklar boş kalırken, sahilde de yoğunluğun azaldığı görüldü. Hayvanat bahçesinde ise hayvanları serinletmek için buzlu meyve verilip fıskiyelerle su sıkıldı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı. Nem oranının yüzde 5'lere kadar düştüğü kentte sıcaklık nedeniyle sokaklar boş kaldı. Kentin ünlü sahillerinden Konyaaltı'nda hafta sonunda az sayıda tatilcinin olması dikkat çekti. Sahil bandında spor yapanların da diğer günlere göre az olduğu görüldü. Bazı tatilciler gölgelik alanları tercih ederken bazıları ise serinlemek için Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

HAYVANLAR BUZLA SERİNLEDİSokak hayvanları ve hayvanat bahçesindeki hayvanlar da sıcaktan olumsuz etkilendi. Maymun, aslan ve ayılara buzlu meyve kokteyli servis edilirken, deve, sığır, lama, at, eşek gibi hayvanlara da fıskiye ile su sıkılarak serinletildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir , sıcak havalarda sürekli hayvanları serinletmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Özellikle buzlu meyve ve fıskiyeli serinliğin hayvanları mutlu ettiğini belirten Cihangir, ziyaretçilerin de sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiğini söyledi.Hayvanat bahçesini ziyarete gelen Mehmet Çırak ve kızı Beyaz Çırak, havanın sıcak olmasından dolayı gölgelik alanın çoğunlukta olduğu hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi.Çırak, maymunların buzla oynamasını izlerken keyif aldığını söyledi.VALİLİK UYARMIŞTI

Antalya Valiliği'nden geçen hafta yapılan uyarıda yüksek sıcaklık ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunulmuş, kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları gerektiği belirtmişti. Hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.