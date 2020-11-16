Sıcak hava Aydın'ı terk etmiyor - Son Dakika

Ülke genelinde ağır kış şartları kendini iyiden iyiye hissettirirken Aydın'da sıcak hava halen devam ediyor. Gün içinde 23 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının tarımsal faaliyetler açısından endişe verici olduğu belirtilirken, sıcak havanın hafta boyunca devam edeceği açıklandı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Ege'nin yanı sıra Aydın'da hafta boyunca sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği açıklandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık değerlendirmede bugün için 7 derece ile başlayan sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. 17 Kasım Salı günü ise sıcaklıkların 2 derece artarak 8 derece ile 23 derece arasında değişeceği, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. - AYDIN