Son Dakika Haberleri: Sıcak hava balon turlarından 6 ayda 43 milyon euro gelir
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Sıcak hava balon turlarından 6 ayda 43 milyon euro gelir

1 saat önce

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon euro gelir sağlandı.

Sıcak hava balon turlarından 6 ayda 43 milyon euro gelir , System.String[]
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon euro gelir sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:32 
Kapadokya, Ekonomi
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