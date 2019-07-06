Sıcak hava balon turlarından 6 ayda 43 milyon euro gelir
1 saat önce
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon euro gelir sağlandı.
Kapadokya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:32
bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon euro gelir sağlandı.
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