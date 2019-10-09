Son Dakika Haberleri: - Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi
Son Dakika Güncel - Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

24 dakika önce

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdiNEW MEXICO - ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

NEW MEXICO - ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kenti dünyanın en büyük sıcak hava balon festivaline ev sahipliği yaptı. En az 500 sıcak hava balonu ekibini katıldığı festivalde, rengarenk balonlar gökyüzünü renklendirdi. Bu yıl 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivale 900 bin ziyaretçinin katılması tahmin ediliyor. Sabahın erken saatlerinde alana gelen katılımcılar tek tek gökyüzüne doğru hareket etti. Farklı büyüklüklerde ve farklı şekillerde olan sıcak hava balonları, heyecan dolu seyahatinin ardından güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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