ABD'de sıcak hava balonu kalabalığa daldı
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ABD'deki Hannibal şehrinin kuruluşunun 200'üncü yıl kutlamalarında bir sıcak hava balonu kontrolden çıkarak kalabalığa çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
ABD'deki Hannibal şehrinin kuruluşunun 200'üncü yıl kutlamalarında bir sıcak hava balonu kontrolden çıkarak kalabalığa çarptı.
ABD'nin Missouri eyaletinin Hannibal şehrinin kuruluşunun 200'üncü yıl kutlamalarında bir sıcak hava balonu etkinlikleri izleyenlerin arasına savruldu. Çığlıklar atarak kaçan insanlar, sıcak hava balonundan son anda kurtuldu. Cumartesi günü yaşanan kazanın görüntüleri, kazazedelerin sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla viral oldu. Görüntülerde balonun içindeki sürücünün, kalabalığı el kol hareketleriyle ikaz ettiği gözlendi.
Görgü tanıklarından Stephanie Haught kaza anında çok korktuğunu söyleyerek, "Ölebileceğimi sandı. Eğer dikkat ederseniz bizi uyarmaya çalışıyordu. Balonu erken fark ederek çocuklarımı alıp kaçtım, eğer fark etmeseydim bize de çarpacaktı" diye konuştu. - MİSSOURİ
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