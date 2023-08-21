Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı

Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı
Son Güncelleme: 21.08.2023 17:48

Amerika'nın New Mexico eyaletinde meydana gelen bir sıcak hava balonu kazasında pilotun, elektrik hatlarına çarparak içindeki beş kişinin 30 metreden düşmesine neden olan kazada kokain ve esrar kullandığı tespit edildi. Kazada beş kişi hayatını kaybetti.

Amerika'nın New Mexico eyaletinde meydana gelen bir sıcak hava balonu kazasının pilotunun, elektrik hatlarına çarparak içindeki beş kişinin 30 metreden düşmesine neden olan kazada kokain ve esrar kullandığı tespit edildi.

Beş kişinin otuz metre yükseklikten yere çakılıp ölmesine sebep olan sıcak hava balonu pilotunun aşır derecede uyuşturucu aldığı ortaya çıktı

62 yaşındaki Nicholas Meleski'nin "yakın zamandaki kullanımı", kokain ve marihuana kullanımının "engelleyici etkileri" olduğunu ortaya koydu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), pilotun Albuquerque'de iniş yapmaya çalışırken güç hatlarından yeterince uzak durmadığını belirtti. Mekanik sorunlar veya hatalar bulunmadı.

Beş kişinin otuz metre yükseklikten yere çakılıp ölmesine sebep olan sıcak hava balonu pilotunun aşır derecede uyuşturucu aldığı ortaya çıktı

Kazada sepet balondan ayrılarak 100 feet yere düştü ve Nicholas Meleski, 65 yaşındaki Susan Montoya, 61 yaşındaki eşi John Montoya, 59 yaşındaki Martin Martinez ve 62 yaşındaki eşi Mary'nin ölümüne yol açtı. John Montoya, başlangıçta düşüşü sağ kurtulan tek yolcu olmasına rağmen, sonradan yaralarına yenik düşerek New Mexico Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Beş kişinin otuz metre yükseklikten yere çakılıp ölmesine sebep olan sıcak hava balonu pilotunun aşır derecede uyuşturucu aldığı ortaya çıktı

Meleski ailesi, "Bu kazanın neden olduğu acı ve üzüntünün derinliğini ifade edemeyiz - kalbimiz, yolcuların ailelerine ve sevdiklerine gider" dedi. "Nick, bu topluluğu o kadar çok seviyordu ki, ailemiz bu spora her şekilde destek olmaya devam edecek" şeklinde ekledi.

Beş kişinin otuz metre yükseklikten yere çakılıp ölmesine sebep olan sıcak hava balonu pilotunun aşır derecede uyuşturucu aldığı ortaya çıktı

Federal yetkililer, kazanın New Mexico tarihindeki en ölümcül balon kazası ve 2016'dan beri ABD'deki ikinci en ölümcül kazası olduğunu belirtti.

Albuquerque, her yıl Ekim ayında binlerce seyirciyi çeken uluslararası bir balon festivaline ev sahipliği yapmaktadır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı
17:54 Okan Buruk biletini kesti! Yunus Akgün, Leicester City'ye imzayı atıyor
17:29 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
17:24 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
17:25 Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu
17:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pendikspor Maçıyla İlgili TFF Başkanı'na Mektup Gönderdi
17:18 Kabine Beştepe'de toplandı! Masada emekli ve memura maaş zammı dahil 4 konu var
17:14 Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu
17:07 Hedeflerinde Pendikspor maçı var! Beşiktaş'tan TFF'ye mektup
17:05 Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada emekli ve memurun maaş zammı dahil 4 önemli konu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 18:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement