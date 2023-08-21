Sıcak Hava Balonu Kazasında Pilotun Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı

Amerika'nın New Mexico eyaletinde meydana gelen bir sıcak hava balonu kazasının pilotunun, elektrik hatlarına çarparak içindeki beş kişinin 30 metreden düşmesine neden olan kazada kokain ve esrar kullandığı tespit edildi.

62 yaşındaki Nicholas Meleski'nin "yakın zamandaki kullanımı", kokain ve marihuana kullanımının "engelleyici etkileri" olduğunu ortaya koydu. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), pilotun Albuquerque'de iniş yapmaya çalışırken güç hatlarından yeterince uzak durmadığını belirtti. Mekanik sorunlar veya hatalar bulunmadı.

Kazada sepet balondan ayrılarak 100 feet yere düştü ve Nicholas Meleski, 65 yaşındaki Susan Montoya, 61 yaşındaki eşi John Montoya, 59 yaşındaki Martin Martinez ve 62 yaşındaki eşi Mary'nin ölümüne yol açtı. John Montoya, başlangıçta düşüşü sağ kurtulan tek yolcu olmasına rağmen, sonradan yaralarına yenik düşerek New Mexico Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Meleski ailesi, "Bu kazanın neden olduğu acı ve üzüntünün derinliğini ifade edemeyiz - kalbimiz, yolcuların ailelerine ve sevdiklerine gider" dedi. "Nick, bu topluluğu o kadar çok seviyordu ki, ailemiz bu spora her şekilde destek olmaya devam edecek" şeklinde ekledi.

Federal yetkililer, kazanın New Mexico tarihindeki en ölümcül balon kazası ve 2016'dan beri ABD'deki ikinci en ölümcül kazası olduğunu belirtti.

Albuquerque, her yıl Ekim ayında binlerce seyirciyi çeken uluslararası bir balon festivaline ev sahipliği yapmaktadır.