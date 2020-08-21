Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi - Son Dakika

Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 Mart'ta durdurulan ve yarın tekrar başlayacak sıcak hava balonlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşuyla ilgili genelge yayımladı.

Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi, System.String[]

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 Mart'ta durdurulan ve yarın tekrar başlayacak sıcak hava balonlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşuyla ilgili genelge yayımladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 Mart'ta durdurulan sıcak hava balonu uçuşlarının Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçülerde uygun olarak düzenlenerek 22 Ağustos'ta yeniden başlatılması öncesinde genelge yayımladı. Genelgede, sıcak hava balonuyla uçuşta ve öncesinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

FARKLI YERLERDEN KALKIŞ OLACAKBuna göre; işletme tarafından balon uçuş faaliyetleri kapsamında kalkış yerleri diğer işletmeler ile koordine edilerek mümkün olduğunca ayrı yerlerden kalkış yapılmasına özen gösterilecek. Aynı işletmenin farklı balonları için de ayrı kalkış alanlarının planlanması sağlanacak. Birden fazla ekibin birleştiği kalkış alanlarında farklı ekiplerin temastan kaçınmaları sağlanacak.  Operasyon işleminden önce işletme tarafından balon sepetinin direk bölmeleri ve kılıfları, sepet zeminleri, karabinalar, burner ve bölmeleri, halatlar, sepet bağlantı noktaları, GPS ve telsiz dezenfekte edilecek. Yolcuların taşınması amacıyla kullanılan araçların, uçuş operasyonu öncesinde ve sonrasında, koltuk araları, koridoru, kapı kolu ya da sürgüsü, koltuk tutamakları, direksiyonu, ön panel gibi alanları dezenfekte edilecek. İşletme tarafından tüm yolcu ve personelin maske (tıbbi veya cerrahi) ve dezenfektan kullanımını sağlayacak önlemler alınacak.SICAK ŞİŞİRME BAŞLADIĞINDA DEZENFEKTAN KULLANILMAYACAKYolcuların, balona binmeden önce, ellerinin dezenfeksiyonu soğuk şişirme esnasında sıcak şişirme başlamadan önce yapılacak. Sıcak şişirme başladığında ise kesinlikle dezenfektan kullanımı olmayacak. Bebeklerde (0-2 yaş) boğulma riski nedeniyle maske kullanılmayacak. 6 yaş altında olan çocuklar maske kullanmayabilecek. Kalp, solunum, astım ve otizm gibi uzun süre maske takamayacak rahatsızlıkları olan hasta yolcular, doktor raporunu ibraz etmek kaydıyla yüz koruyucu kullanabilecek. Her balonda yedek maske ve siperlik bulundurulacak. Yolcuların ateş ölçümü konaklama tesislerinden servis araçlarına alınmadan önce, kaptan pilot ve tüm ekip üyelerinin ateş ölçümü operasyon başlamadan önce uygun bir ölçüm cihazı ile yapılacak. Ateş ölçüm sıcaklığı 37.5 derecenin üzerinde olan hiçbir yolcu veya ekip üyesi uçuş operasyonuna katılamayacak.YOLCU EKSİLTİLECEK

Sıcak hava balonunda yerleşimin nasıl yapılması gerektiği de genelgede anlatıldı. Buna göre sepet yerleşiminde aynı aile mensubu bireyler aynı sepet bölmesine alınacak. Yolcuların uçuş sırasında maske takmaları sorumlu kaptan pilot tarafından kontrol edilecek ve uçuş süresince takibi yapılacak. Yolcuların balona binmeden önce ellerinin dezenfeksiyonu sağlanacak. Balon üretici uçuş el kitaplarında balon sepet bölüm kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerinde sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla bir yolcu eksiltilecek. Uçuş esnasında şüpheli bir yolcu olması durumunda siperlik kullanılması sağlanacak.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi - Son Dakika
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