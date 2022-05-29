Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı

29.05.2022 11:28

Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması...

Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı

Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu

MERSİN - Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu. Tatilcilerin yanı sıra Mersin ve çevre illerden gelen günübirlikçiler de deniz keyfini yaşayıp serinledi.

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkili oldu. Sıcak havanın etkili olması nedeniyle Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde de yoğunluğu arttırdı. Hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu. Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi. Tekne turları yapanların yanı sıra denize girip güneşlenenler de kendini hissettirmeye başlayan yaz havasının keyfini yaşadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 derecelerde olduğunu aktaran vatandaşlar, yakınlarını da arayarak tatile davet etmeleri dikkat çekti. Deniz ve sahilin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte plajların açıldığını ve yoğunluğun başladığını söyledi.

Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı

YORUMLAR
500
Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor Mersin'in plajları turizm sezonuna hazırlanıyor Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi
Kaynak: İHA

Kızkalesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:36:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement