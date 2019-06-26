Sıcak hava boğazı plaja çevirdi
43 dakika önce
İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sahil şeridi plaja döndü.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sahil şeridi plaja döndü.
Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya devam ederken, İstanbul'da hava sıcaklığının 32 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, nem oranının da yükselmesiyle Fatih Cankurtaran
sahiline gelenler Kız Kulesi
ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girdi. İstanbul'da sıcak havanın haftasonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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