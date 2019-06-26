Son Dakika Haberleri: Sıcak hava boğazı plaja çevirdi
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Sıcak hava boğazı plaja çevirdi

43 dakika önce

İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sahil şeridi plaja döndü.

Sıcak hava boğazı plaja çevirdi, System.String[]
İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sahil şeridi plaja döndü.

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya devam ederken, İstanbul'da hava sıcaklığının 32 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, nem oranının da yükselmesiyle Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girdi. İstanbul'da sıcak havanın haftasonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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