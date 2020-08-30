Sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

Adana ve Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle meydan, cadde ve parklarda sakinlik hakim olurken serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

Adana'da termometreler, gün ortasında hava sıcaklığını 45 derece olarak gösterdi.

Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle kentin işlek cadde, meydan, bulvar ve parklarında sakinlik gözlendi.

Mersin

Mersin'de vatandaşlar sıcak hava nedeniyle plajlarda serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesinde, tatilciler sahillere koştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin plajında bazı tatilciler güneşlenmeyi bazıları da denize girmeyi tercih etti.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 77 olduğunu ifade eden Kale, "Hissedilir sıcaklığı 45 derece olarak tahmin ediyoruz ve bu sıcaklığın yaklaşık 10 gün daha sürmesini bekliyoruz. İnsanlarımız serinlemek için denize koşuyorlar. Sıcaklar, işletmelerimizin lehine bir gelişme, biz bu durumdan memnunuz." diye konuştu.