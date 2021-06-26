Sıcak hava buz satışlarını iki katına çıkardı - Son Dakika

Sıcak hava buz satışlarını iki katına çıkardı

Şanlıurfa'da buz üreticileri siparişlere yetişemiyor

Çöl sıcağı buz satışlarını artırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da buz üreticileri, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kentte üretim yapılan 5 buz fabrikasında, günlük ortalama 30 ton buz satışı yapılıyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Üreticiler, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 7 ile 10 lira arasında satışa sunuluyor. Cazip fiyatı ile yaz sıcağında serinleten buz, büyük rağbet görüyor. Yaklaşık 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle, kentte faaliyet gösteren 5 buz fabrikasında günlük ortalama 30 ton buz satışı yapıldığı bildirildi.

"Elhamdülillah işimiz çok iyi"

Buz üreticisi Abdulkadir Demir, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdam hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Demir, "Sezonu açtığımız gün ile bugün arasında satışlarımız yüzde 50 arttı. Şuan hava sıcaklığı yaklaşık 40 derecedir. Buz yetiştiremiyoruz. Yoğunluk nedeniyle siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Elhamdülillah işimizden memnunuz. Önümüzdeki günlerde daha da güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Buz fabrikasına gelerek buz alan esnaf ve vatandaşlar, günlük 4-5 kalıp buz alarak serinletme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.